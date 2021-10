Baby boom du 20 octobre 2021 - Les Papas de Dijon - 12h38

Bienvenue à l’hôpital privé Dijon Bourgogne. Dans cette maternité flambant neuve, sage femmes, gynécologues ou auxiliaires de puériculture mettent au monde près de 1 500 bébés, chaque année. L’équipe forme une véritable famille prête à accompagner les mamans en toute circonstances mais aussi les papas. Tous les types de pères sont dans la nature : ceux qui se transforment en acteurs essentiels lors de l’accouchement, ceux qui ont la phobie des hôpitaux, ceux qui immortalisent ces moments uniques grâce à leur journal de bord, ou encore ceux qui se révèlent être parfois beaucoup fragiles que leur femme … Entre hauts et bas, joies et stress ou grosses fatigue… Audrey Hepburn disait, «Le plus difficile dans la maternité, c’est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer». Dans ce nouvel épisode, «Les papas de Dijon», nous vous montrons tout.