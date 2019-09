Baby boom du 20 septembre 2019 - La course contre la montre - 22h22

Un mois. C’est la durée pendant laquelle cinquante caméras ont filmé 24 heures sur 24 le quotidien du personnel de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année. En immersion dans l’intimité des familles, Baby Boom nous fait partager des séquences émouvantes, inoubliables et intenses où sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices se mobilisent, chaque jour, pour aider les mamans à vivre ce moment dans les meilleures conditions. Des histoires remplies d’humanité, de tendresse et d’humour… Aujourd'hui, nous vous présentons : "La course contre la montre" Quand vous passez la porte de notre maternité, la seule chose dont vous puissiez être à peu près sûre, c’est que vous allez en sortir avec un bébé. Ce qui vous est en revanche totalement inconnu, c’est quand ?Si certaines mamans sont prêtes à tout pour accélérer les choses, forcer la nature pour pouvoir enfin serrer leur bébé dans leurs bras, d’autres veulent juste du temps, freiner les événements, reprendre le contrôle de la situation pour ne pas vivre leur accouchement dans une urgence absolue. Myriam 34 ans et Sébastien 30 ansMyriam a eu un petit garçon d’une précédente union et a une relation compliquée avec le papa. Enceinte de son nouveau compagnon, elle attend des jumelles. Quand elle comprend qu’elle risque d’accoucher pendant les vacances de Valentin chez son père elle n’a qu’une idée en tête : accoucher la veille de son départ pour que son fils voit ses petites sœurs et pour qu’il puisse partager ce moment de bonheur en famille. Rebecca 32 ans et Jacques 35 ansRebecca est en couple avec Jacques depuis 3 ans, ils attendent leur deuxième enfant. Ils viennent à la maternité pour prévoir une date de césarienne, Rebecca doit à tout prix éviter de refaire une pré-éclampsie comme lors de son premier accouchement. Elle qui attendait avec sérénité sa césarienne programmée, va finalement être hospitalisée sur le champ et être emmenée en césarienne d’urgence. Yolène 28 ans et Mathias 28 ansYolène et Matthias sont ensemble depuis 10 ans et attendent leur troisième petit garçon. Yolène a développé un problème de diabète pendant sa grossesse et doit être déclenchée pour éviter de mettre en danger son bébé.Elle pensait que pour le petit troisième, tout allait aller très vite, malheureusement pour elle, les règles de l’obstétrique ne sont pas immuables…