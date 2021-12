Baby boom - Les Maïeuticiens de Bry-sur-Marne

Bienvenue à la Maternité de l’Hôpital Privé de Marne la Vallée en région parisienne qui fête son 10ème anniversaire. Pour l’occasion toute l’équipe de sage femmes, gynécologues, infirmières ou auxiliaires de puériculture s’est réunie afin de fêter l’événement. Parmi eux, et chose plutôt rare, 3 sage femmes hommes. En langage médical, on les appelle des maïeuticiens. Tout comme leurs collègues féminines, ces hommes se révèlent être des acteurs essentiels dans la naissance de milliers d’enfants, complètement dévoués à leur profession. Ici, chaque année, près de 1900 bébés voient le jour et toute la maternité s’attache à faire de l’établissement, un lieu joyeux et convivial où les mamans sont accueillies par une équipe, hommes et femmes confondus, toute de blouses rose fushia vêtue. Audrey Hepburn disait, « le plus difficile dans la maternité, c’est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer ». Dans ce nouvel épisode, « Les Maïeuticiens de Bry sur Marne », nous vous montrons tout.