Baby boom du 27 août 2021 - Comme à la maison - 02h26

Bienvenue à la maternité de la clinique Victor Pauchet, à Amiens. Ici, chaque année, près de 2 200 bébés voient le jour. L’équipe de sages-femmes, de puéricultrices ou de gynécologues accorde une place toute particulière à la famille et veille à ce que chaque maman, leurs conjoints et leurs enfants s’y sentent chez eux, comme à la maison. Des goûters sont organisés sur place, des espaces de jeux sont ouverts et les petits peuvent même rester dormir auprès de leur maman s’ils le souhaitent. Tout est mis en œuvre pour permettre aux familles de transformer ce passage de quelques jours à la maternité en parenthèse enchantée afin qu’elles puissent vivre pleinement l’arrivée de leur bébé. L’équipe les prend par la main, les cajole et les rassure. Ainsi accompagnées, les mamans n’ont plus que le plaisir de se consacrer corps et âme à la naissance de leur enfant...