Baby boom du 27 septembre 2019 - Les bébés de l'amour - 23h49

Un mois. C’est la durée pendant laquelle cinquante caméras ont filmé 24 heures sur 24 le quotidien du personnel de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année. En immersion dans l’intimité des familles, Baby Boom nous fait partager des séquences émouvantes, inoubliables et intenses où sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices se mobilisent, chaque jour, pour aider les mamans à vivre ce moment dans les meilleures conditions. Des histoires remplies d’humanité, de tendresse et d’humour… Aujourd'hui, suivons le parcours de trois couples : Les histoires d’amour content toujours la même chose. Au final, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Chaque jour, à la maternité de Poissy, les sages-femmes croisent le chemin de couples amoureux comme au premier jour. C’est un devoir pour le personnel médical de les aider à traverser au mieux cet instant précieux et un privilège d’être les témoins de ces incroyables déclarations d’amour. Caroline 36 ans et Franky 37 ansCaroline et Franky vivent une vraie passion amoureuse. Ils ont l’impression d’être une évidence l’un pour l’autre. Caroline a eu une césarienne d’urgence pour son premier enfant, Nathan, un accouchement un peu difficile dont elle garde quelques stigmates. Pour son deuxième bébé, Ethan, ce sera une césarienne programmée, dans une ambiance beaucoup plus sereine mais toujours accompagnée de son mari qu’elle aime à la folie. Leila 21 ans et Marc Antoine 30 ansLeila et Marc-Antoine se sont rencontrés à Cannes. Ils sont tombés fous amoureux, elle a très vite tout quitté pour le suivre à Paris. Aujourd’hui, ce sont les heureux parents d’une petite fille.Leila a vécu un accouchement catastrophe, elle a eu une importante hémorragie, elle appréhende énormément ce nouvel accouchement. Marc-Antoine, mari très présent et rassurant, ne lui lâchera jamais la main. Odeline 34 ans et Victor 37 ans Odeline et Victor sont ensemble depuis 15 ans et ils attendent leur troisième petite fille dans le plus grand des bonheurs. Odeline a été adoptée et elle est vit un véritable conte de fée avec son mari Victor. Elle ne pensait pas pouvoir connaître une telle histoire d’amour. La naissance de cette troisième petite fille, Chloé, va lui faire prendre conscience qu’elle doit raconter sa propre histoire et son adoption à ses filles.