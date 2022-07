Baby boom du 28 juillet 2022 - Naissances sous haute surveillance - 22h32

Un mois. C’est la durée pendant laquelle cinquante caméras ont filmé 24 heures sur 24 le quotidien du personnel de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année. En immersion dans l’intimité des familles, Baby Boom nous fait partager des séquences émouvantes, inoubliables et intenses où sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices se mobilisent, chaque jour, pour aider les mamans à vivre ce moment dans les meilleures conditions. Des histoires remplies d’humanité, de tendresse et d’humour…Episode 2 : Naissances sous haute surveillanceEn France, près d’une femme sur cinq donne naissance à son bébé par césarienne. Quand elle est programmée, la future maman a le temps de s’y préparer. Quand c’est une décision prise en urgence, elle apparaît comme un véritable cauchemar. Même s’il s'agit de sauver leur bébé, rien n’efface le bloc, la peur de l’opération et le regret de n’avoir pas pu donner la vie plus naturellement. Nous, sages-femmes, pensons qu’un magnifique accouchement peut aussi être une magnifique césarienne et nous mettons tout en œuvre pour que ce soit le cas.