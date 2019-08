Baby boom du 30 août 2019 - Un bébé pour mes 20 ans

Un mois. C’est la durée pendant laquelle cinquante caméras ont filmé 24 heures sur 24 le quotidien du personnel de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année. En immersion dans l’intimité des familles, Baby Boom nous fait partager des séquences émouvantes, inoubliables et intenses où sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices se mobilisent, chaque jour, pour aider les mamans à vivre ce moment dans les meilleures conditions. Des histoires remplies d’humanité, de tendresse et d’humour… Aujourd'hui, "Un bébé pour mes 20 ans" Audrey, 24 ans, et Mathias, 21 ansA 24 ans, Audrey est tombée enceinte de son premier enfant par accident et va devoir accoucher par césarienne, un véritable choc pour cette future maman. La veille de l’opération, Mathias, son compagnon, lui annonce qu’il ne pourra pas être présent. Audrey, qui a peur d’être mère, s’effondre et plus que jamais craint de ne pas être à la hauteur de ce nouveau rôle.Caroline, 23 ans, et Michael, 24 ansCaroline et Michael sont très heureux d’attendre leur premier enfant. Pourtant lors d’une simple visite chez l’anesthésiste, on annonce à Caroline qu’elle va devoir accoucher sur le champ pour ne pas risquer sa vie et celle de son bébé. Caroline craque, elle pensait s’être préparée à tout, mais pas à accoucher un mois avant.Aïssa, 22 ans, et Garry, 28 ansTous les deux se sont rencontrés alors qu’ils étaient adolescents et depuis neuf ans, ils ne se sont plus quittés. Aïssa est plus que prête, elle n’a qu’une hâte pouvoir prendre son bébé dans ses bras pour devenir enfin maman. Malgré tous ses efforts, le bébé ne sort pas et la sage-femme va devoir prendre une décision radicale.