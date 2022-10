Baby boom du 7 octobre 2022 - Les hommes de la maternité - 22h42

Un mois. C’est la durée pendant laquelle cinquante caméras ont filmé 24 heures sur 24 le quotidien du personnel de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année. En immersion dans l’intimité des familles, Baby Boom nous fait partager des séquences émouvantes, inoubliables et intenses où sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices se mobilisent, chaque jour, pour aider les mamans à vivre ce moment dans les meilleures conditions. Des histoires remplies d’humanité, de tendresse et d’humour…Aujourd'hui, découvrons un nouvel épisode avec Les hommes de la maternité :Yolène, 28 ans, et Florian, 26 ans (troisième bébé)Yolène a eu recours à deux FIV pour ses premiers petits garçons. Avec Florian, ils ne s’attendaient donc pas du tout à avoir un troisième bébé surprise. Florian est un papa très impliqué, qui à la maison comme à l’hôpital, veut faire sa part du travail. Pour cette troisième naissance, il a envie de tout voir et si possible de tout faire. Anilia, 35 ans, et sa meilleure amie, heureuse auxiliaire de Puériculture à Poissy (deuxième bébé)Anilia est enceinte de son deuxième enfant. Le papa est parti, mais cette femme déterminée ne baisse pas les bras. Elle reste positive et prend la vie du bon coté. Elle décide d’accoucher avec sa meilleure amie, qui travaille comme auxiliaire de puériculture à l’hôpital de Poissy et qui, aujourd’hui, fait partie de sa famille.Marta, 26 ans, et Carlos, 27 ans (premier bébé)Marta et Carlos attendent leur premier bébé. Carlos est très détendu, prêt à toutes éventualités et aborde cet accouchement avec beaucoup de légèreté, peut-être trop pour Marta qui rêve de l’accouchement idéal et qui quand tout va basculer aura besoin du soutien de son compagnon. Sera-t-il à la hauteur ?