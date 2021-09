Baby boom du 7 septembre 2021 - Evelyne - 03h26

Bienvenue à la maternité de l’hôpital privé de Marne-la-Vallée, en Île-de-France, où chaque année, près de 1 900 bébés voient le jour. Ici, l’équipe de sages-femmes met tout en œuvre pour soulager les douleurs de l’accouchement et développer, le plus naturellement possible, toutes les méthodes physiologiques : positions diverses pour faire arriver bébé, bains, ballons ou encore salle nature. Et pour accompagner les mamans lors de ces merveilleux moments, une équipe de 15 sages-femmes avec à leur tête, Evelyne, assistante du service maternité dans cet établissement depuis 8 ans. Elle est leur mère à toutes, mais plus pour longtemps car pour cette passionnée, c’est bientôt l’heure de quitter ses fonctions, fermer le dernier chapitre d’une carrière en maternité de près de 40 ans et de partir en retraite.