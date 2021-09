Baby boom du 7 septembre 2021 - Grossesses précieuses - 02h27

Plus de 750 000 bébés naissent chaque année, en France. Et près de trois et demi d’entre eux sont le fruit d’un long parcours de procréation médicalement assistée, semé d’échecs, d’espoir et de déceptions… Alors quand enfin, le ventre de maman s’arrondit, médecins et sages-femmes appellent cet heureux événement une grossesse précieuse. Une grossesse toute particulière car elle a nécessité du temps, des années parfois et une forte présence médicale pendant neuf mois. Sages-femmes, gynécologues et auxiliaires de puériculture ont accompagné certaines de ces familles jusqu’à la naissance de leur enfant. Pendant presqu’un an, les caméras de Baby boom ont suivi Anna, maman célibataire, à Cannes ; Caroline et David, à Paris ; Dihia et Mustapha, à Rouen ; Elise et Alice, couple homoparental, de Barcelone à Lyon... Toutes et tous se sont battus dans un seul et unique but : devenir parents.