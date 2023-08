Baby boom - Ainsi soit-il

Quand on accouche, on s'en remet souvent à la nature et pour certains à Dieu... Marie-Christine et Richard, respectivement âgés de quarante-et-un et quarante-sept ans, ne croyaient plus en ce troisième enfant qu'ils essayaient d'avoir depuis plus d'un an. Pour Richard, ce bébé est un don du ciel qui lui permet d'oublier son quotidien car il est croque-mort… Layla et Nicolas attendent leur premier enfant, comment Leyla va-t-elle vivre ce premier accouchement en entendant les hurlements d'Agnès dans la salle d'à côté ? Agnès et Yann sont très croyants et ont fait le choix d'accueillir un petit bébé "surprise". Or, c'est une surprise moins agréable qui attend Agnès quand on lui annonce qu'il est trop tard pour lui poser la péridurale… Mais n'est-il pas écrit dans les textes, "Tu enfanteras dans la douleur" ?