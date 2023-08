Baby boom - Baby blues

Les couples ont beau tout fantasmer depuis des mois sur ce moment, il est impossible de savoir comment se déroulera la naissance de leur enfant. Après quatre fausses couches successives et plusieurs années d'attente, Anne va enfin voir son rêve se réaliser : devenir mère. Pourtant, sa petite Victoire tout juste née, Anne va totalement craquer et ne faire que pleurer. Comment parviendra-t-elle à surmonter son baby blues ? Catherine et David ont suivi un difficile parcours de PMA, mais c'est dans la joie et les rires qu'ils accueillent leur petit Antoine. Erminia et Sylvain attendent leur cinquième enfant, les accouchements, ils connaissent et pourtant...