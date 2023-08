Baby boom - Les rôles inversés

Christelle et Swann forment un jeune couple fusionnel pour qui la grossesse et l'accouchement se vivent à deux. Swann, très impliqué dans toutes les étapes de l'accouchement, dispense de nombreux conseils à sa femme. Mais est-il possible de tout prévoir ? Sandra et Gilles, la quarantaine tous les deux, ont vécu à fond leur passion pour le sport avant de faire un enfant. Comment vont-ils aujourd'hui relever ce nouveau défi ? Marjorie et Philippe attendent leur deuxième enfant. Après un premier accouchement difficile, Marjorie appréhende-t-elle l'arrivée de sa petite Léna ?