Baby boom du 9 juillet 2021 - Maternité des villes, maternité des champs - 21h10

Bienvenue à la maternité de la polyclinique de Blois. Dans cette petite maternité de province, nous assistons à la naissance de près de 800 bébés par an et parfois les mamans mettent plus d’une heure pour arriver. Mais quand elles habitent en ville, elles choisissent alors la proximité comme à la maternité de la Muette située au cœur de Paris où chaque année, près de 1 300 bébés viennent au monde. Maternité des villes ou maternité des champs… Sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou gynécologues mettent tout en œuvre 24 heures sur 24 pour accueillir les mamans, les accompagner et les rassurer lors de ce moment unique qu’est la naissance de leur enfant. La priorité : accorder à chacune d’entre elles un accompagnement personnalisé pour leur permettre de faire rimer douleur avec bonheur.