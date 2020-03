Baby boom : Baby blues

Audrey Hepburn disait "Le plus difficile dans la maternité, c’est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer".Depuis huit belles années, Baby boom vous montre tout sous l’œil bienveillant de ses caméras : un quotidien ordinaire à quelques pas de l’extraordinaire…Sages-femmes, puéricultrices, aide soignantes, infirmières ou encore médecins s’engagent 24 heures sur 24 à mettre au monde des bébés, à accompagner les mamans, en toute circonstance, jusqu’au moment magique de la naissance de leur enfant. Ce métier, c’est leur vocation, leur passion et leur plus belle mission…Pour la première fois, Baby boom vous ouvre les portes d’une dizaine de maternités : du Nord au Sud de la France, de Cannes à Rouen, Amiens, Dijon, Blois, Lyon ou encore Paris… Baby boom vous fait découvrir les grands centres hospitaliers, les petites cliniques privées ou encore les précieux services de la médecine de reproduction de l’hôpital Béclère, en région parisienne. Pour sa 8ème saison, Baby boom vous présente ses nouvelles mamans, des héroïnes de tous âges, toutes poussées par des projets de naissances divers et variés, toutes animées par le même bonheur essentiel et le courage ultime : celui de donner la vie quoiqu’il en coûte… Dans cet épisode : Bienvenue à la maternité de l’hôpital privé de Marne-la-Vallée en Île-de-France où chaque année, près de 1 900 bébés voient le jour. Ici, l’équipe de sages-femmes met tout en œuvre pour soulager les douleurs de l’accouchement et développer, le plus naturellement possible, toutes les méthodes physiologiques : positions diverses pour faire arriver bébé, bains, ballons ou encore salle nature. Et pour accompagner les mamans lors de ces merveilleux moments, une équipe de quinze sages-femmes avec à leur tête, Evelyne, chef du service maternité dans cet établissement depuis huit ans. Elle est leur mère à toutes, mais plus pour longtemps car pour cette passionnée, c’est bientôt l’heure de quitter ses fonctions, fermer le dernier chapitre d’une carrière en maternité de près de quarante ans et de partir en retraite.