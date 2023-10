Baby boom - Je suis un enfant baby boom

Il y a cinq ans, Baby boom ouvrait pour la première fois les portes du pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l’une des plus grandes maternités d’Ile-de-France. Depuis, plus d’une centaine de bébés sont nés devant les caméras Baby boom. Pour la première fois dans l’émission, nous sommes retournés les voir et leur avons montré les images de leur venue au monde. Entourés de leurs parents et de leurs frères et sœurs, ils s’apprêtent à vivre un moment intense. Comment réagiront Gabin, Cassandre, Andréa ou encore Marie ? Quels mots mettront-ils sur les images qu’ils viennent de voir ? Les parents retrouveront ils cette émotion qui les avaient emportés ?