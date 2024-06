Baby boom - La relève

L’émission « Baby Boom » est de retour. Cette année, bienvenue au Centre Hospitalier Charles-Nicolle de Rouen qui accueille pour son 1er épisode la Grande Armada maritime : bateaux, parade, fréquentation… la ville est en fête ! L’émission, qui a déjà conquis le cœur de millions de téléspectateurs, raconte l’incroyable aventure vécue par des mamans au moment de leur accouchement. Comme sur les saisons précédentes, un dispositif exceptionnel de 60 caméras a suivi, jour après jour, le parcours de ces familles rouennaises à travers leurs attentes, leurs doutes et leurs joies, offrant un témoignage unique des mères et des pères jusqu’au moment magique de la mise au monde de leur enfant. Elle donne un aperçu du monde merveilleux de la naissance tout en éclairant les différents métiers de la maternité : sages-femmes, puéricultrices, aides-soignantes, infirmières ou encore médecins… Ensemble, ils dédient leur temps, de jour comme de nuit, pour accueillir dans les meilleures conditions des nouveau-nés, soutenant les mamans et les papas jusqu’au départ de la maternité du CHU. Cet épisode est placé sous le signe de la transmission : nous suivons trois nouvelles naissances dont l’une d’elles est un peu spéciale pour les membres du personnel hospitalier : Sarah, l’une des mamans est aussi aide-soignante à la maternité du CHU et ce sont donc ses partenaires de travail qui l’aident à donner la vie. Cet épisode est également marqué par un gros changement à l’hôpital : Catherine, sage-femme cadre supérieur depuis des années, part pour une retraite bien méritée et passe le flambeau à Mathieu, qui devient le premier homme à ce poste dans ce CHU.