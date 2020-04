Baby boom : La vie ne tient qu'à un fil

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby boom, on vous montre tout. Baby boom nous emmène dans le sud de la France, dans les couloirs de la maternité de l'hôpital Saint Joseph à Marseille. Cette année, les bébés naîtront sous le soleil de la cité phocéenne, non loin des embruns de la Méditerranée et dans la mélodie des accents chantants de leurs parents …Seule ou accompagnée, chaque maman nous racontera son incroyable parcours pour donner la vie.Aucun des secrets liés à la maternité n'a échappé aux 70 caméras qui ont filmé 24 heures sur 24 l'intimité des familles, mais aussi le quotidien du personnel médical : sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable qu'est la naissance d'un enfant. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire !Cette quatrième saison de Baby boom montre des situations fortes et nous raconte toutes ces histoires avec beaucoup d'authenticité, d'humour et de tendresse. - La vie ne tient qu'à un fil :Un accouchement est toujours une épreuve, surtout quand on a souffert d'une méningite pendant sa grossesse. Laetitia et Quentin vont vivre un accouchement sous haute tension pour l'arrivée de leur deuxième enfant… Intissar et Kassim, eux, n'attendaient pas leur enfant si tôt. A peine à trente-quatre semaines de grossesse, Intissar n'a pas pu faire tous les examens nécessaires pour qu'on lui pose la péridurale. Va-t-elle réussir à supporter la douleur ? Pour Elisabeth et Vincent, tout aurait dû se passer facilement, une grossesse sans difficulté, un papa médecin qui veille sur tout et pourtant...