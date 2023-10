Baby boom - L'amour plus fort que la douleur

Un mois. C’est la durée pendant laquelle cinquante caméras ont filmé 24 heures sur 24 le quotidien du personnel de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Poissy / Saint-Germain-en-Laye, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent, chaque année. En immersion dans l’intimité des familles, Baby Boom nous fait partager des séquences émouvantes, inoubliables et intenses où sages-femmes, médecins, aides-soignantes, puéricultrices se mobilisent, chaque jour, pour aider les mamans à vivre ce moment dans les meilleures conditions. Des histoires remplies d’humanité, de tendresse et d’humour… Aujourd'hui : "L'amour plus fort que la douleur" Quand vous arrivez à la maternité avec des contractions, la première question que l’on vous pose c’est : "Sur une échelle de 1 à 10, vous donnez quelle note à votre douleur ? 10 étant la plus terrible qui soit…" En France, une femme sur cinq préfère vivre le plus naturellement possible son accouchement et ne pas bénéficier de la péridurale. Les quatre autres, elles, n'envisagent pas une seule seconde d'accoucher dans la souffrance comme l’ont fait leurs mères à une autre époque.