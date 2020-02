Baby boom : Les 40 accouchements extraordinaires

Audrey Hepburn disait : «Le plus difficile dans la maternité c’est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer». Pourtant pendant toutes ces années, Babyboom vous a tout montré… Et de merveilleux bébés sont nés à l’aide de dizaines de sages-femmes engagées, sous l’oeil bienveillant de nos caméras… Mais certaines mamans décident d’accoucher ailleurs que dans une maternité en suivant un projet de naissance déterminé à l’avance : chez elle, en maison de naissance, dans l’eau, dans la nature, ou encore en présence de dauphins…Mais dans certains cas rares, coup de théâtre, c’est par surprise que le bébé pointe le bout de son nez… Dans les transports en commun, en voiture, en avion, sur l’autoroute ou dans la rue… Entre accouchements dans l’urgence, projets de naissance insolites et naissances multiples, en France et à l’étranger, c’est avec le regard expert de professionnels de santé que Babyboom décrypte les 40 accouchements les plus extraordinaires de ces dernières années.