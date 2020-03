Baby boom : Les Maïeuticiens de Bry-sur-Marne

Audrey Hepburn disait "Le plus difficile dans la maternité, c’est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer".Depuis huit belles années, Baby Boom vous montre tout sous l’œil bienveillant de ses caméras : un quotidien ordinaire à quelques pas de l’extraordinaire…Sages-femmes, puéricultrices, aide soignantes, infirmières ou encore médecins… s’engagent 24h sur 24h à mettre au monde des bébés, à accompagner les mamans, en toute circonstance, jusqu’au moment magique de la naissance de leur enfant. Ce métier, c’est leur vocation, leur passion et leur plus belle mission…Pour la première fois, Babyboom vous ouvre les portes d’une dizaine de maternités : du Nord au Sud de la France, de Cannes à Rouen, Amiens, Dijon, Blois, Lyon ou encore Paris… Babyboom vous fait découvrir les grands centres hospitaliers, les petites cliniques privées ou encore les précieux services de la médecine de reproduction de l’Hôpital Béclère en région parisienne. Pour sa 8ème saison, Baby Boom vous présente ses nouvelles mamans, des héroïnes de tous âges, toutes poussées par des projets de naissances divers et variés, toutes animées par le même bonheur essentiel et le courage ultime : celui de donner la vie quoiqu’il en coûte… Dans cet épisode : Bienvenue à la Maternité de l’Hôpital Privé de Marne la Vallée en région parisienne qui fête son 10ème anniversaire. Pour l’occasion toute l’équipe de sage-femmes, gynécologues, infirmières ou auxiliaires de puériculture s’est réunie afin de fêter l’événement. Parmi eux, et chose plutôt rare, 3 sage-femmes hommes. En langage médical, on les appelle des maïeuticiens. Tout comme leurs collègues féminines, ces hommes se révèlent être des acteurs essentiels dans la naissance de milliers d’enfants, complètement dévoués à leur profession. Ici, chaque année, près de 1900 bébés voient le jour et toute la maternité s’attache à faire de l’établissement, un lieu joyeux et convivial où les mamans sont accueillies par une équipe, hommes et femmes confondus, toute de blouses rose fushia vêtue. Dans ce nouvel épisode, « Les Maïeuticiens de Bry sur Marne », nous vous montrons tout.