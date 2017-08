Baby boom - Neuf mois  

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout.Baby Boom nous emmène dans les couloirs de la maternité de l'hôpital André-Grégoire à Montreuil.Naissances, soins aux prématurés, suivi des pères… aucun des aspects liés à la maternité et à la naissance n'a échappé aux cinquante-cinq caméras qui ont filmé, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, l'intimité des familles, mais aussi le quotidien du personnel de la maternité. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise, chaque jour, pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable qu'est la naissance d'un enfant. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire ! Baby Boom montre des situations fortes jamais abordées dans l'émission et nous raconte toutes ces histoires avec beaucoup d'authenticité, d'humour et de tendresse.Episode 5 : Neuf moisIl y a autant de femmes que d'accouchements. Certains bébés décident de rester bien au chaud dans le ventre de maman et d'autres de sortir beaucoup plus tôt que prévu. Mais qu'en est-il quand un bébé doit être sorti en urgence pour la santé de sa mère et qu'il risque d'y perdre sa vie ?