Baby boom - Nos meilleurs papas

Episode 8 : "Nos meilleurs papas"Retour sur trois saisons de Baby Boom dans les maternités de Poissy et de Montreuil… Trois papas particulièrement touchants découvrent avec nous leur album de famille et commentent les images très fortes de la venue au monde de leurs enfants. Khaleb a failli manquer la naissance de son premier enfant car il n'était pas joignable au téléphone. Noreen, sa femme, redoutait qu'il ne soit pas capable de s'occuper de leur petit Lounes. Alors que le couple s'apprête à accueillir un second petit garçon, comment Khaleb s'en sort-il aujourd'hui ? Sophie et Pierre rêvaient d'une famille nombreuse. Déjà parents de deux enfants, nous avions suivi la naissance de leurs triplés. Comment s'organise aujourd'hui leur vie de famille avec cinq enfants ? Quand son petit Roméo est né, Pierre s'est totalement effondré tant l'émotion était forte… Sophie, elle, était épuisée par l'accouchement. Très impliqué juste après la naissance de leur fils, Pierre est-il toujours un papa attentionné ?