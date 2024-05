Baby boom - S01 E01

Pendant près d'un mois, 40 caméras ont filmé 24h/24 le quotidien de la maternité de Poissy, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent chaque année. Baby Boom nous fait partager l'intimité des familles mais aussi le quotidien du personnel de la maternité. Dans ce docu-réalité, le travail des médecins, sages-femmes et aides-soignantes croise le destin des futurs parents. Chaque semaine, Baby Boom raconte leurs histoires. Chacun des épisodes de la série s'articule autour d'une thématique et ce premier épisode nous parle naturellement de "La première fois"… Mais toutes les premières fois ne se ressemblent pas ! Que l'on ait un premier enfant à seize ans ou qu'on l'attende pendant sept ans, la magie de la première naissance est la même. Donner la vie pour la première fois, c'est devenir maman mais c'est aussi devenir sage-femme pour celles et ceux qui en ont fait une vocation. Parents ou membres du personnel de la maternité : ils nous emmènent tous au cœur de ce moment extraordinaire…