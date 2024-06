Baby boom - S09 E05 - Naissances et renaissance

L’émission « Baby Boom » est de retour. Cette année, bienvenue à la Maternité Charles-Nicolle du CHU de Rouen qui accueille pour son 1er épisode la Grande Armada maritime : bateaux, parade, fréquentation… la ville est en fête ! L’émission, qui a déjà conquis le cœur de millions de téléspectateurs, raconte l’incroyable aventure vécue par des mamans au moment de leur accouchement. Comme sur les saisons précédentes, un dispositif exceptionnel de 60 caméras a suivi, jour après jour, le parcours de ces familles rouennaises à travers leurs attentes, leurs doutes et leurs joies, offrant un témoignage unique des mères et des pères jusqu’au moment magique de la mise au monde de leur enfant. Elle donne un aperçu du monde merveilleux de la naissance tout en éclairant les différents métiers de la maternité : sage-femmes, puéricultrices, aides-soignantes, infirmières ou encore médecins… Ensemble, ils dédient leur temps, de jour comme de nuit, pour accueillir dans les meilleures conditions des nouveau-nés, soutenant les mamans et les papas jusqu’au départ de la maternité Charles-Nicolle du CHU de Rouen. Dans cet épisode, nous faisons la rencontre de trois femmes, chacune sur le point de devenir mère. Parmi elles, une maman bouleversée par la perte de son dernier bébé. Cette nouvelle grossesse incarne pour elle une lueur d'espoir, une opportunité de se réconcilier avec la naissance. L'épisode explore avec délicatesse les émotions intenses et les défis auxquels sont confrontées ces femmes dans leur préparation à la maternité, mettant en lumière leur force, leur vulnérabilité et la magnificence de ce voyage vers la parentalité.