Baby Boom TV  

Audrey Hepburn disait : " Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer ". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Après le succès des 4 premières saisons, Baby Boom est de retour et explore cette année encore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur. C'est à l'hôpital Femme-Mère-Enfant des Hospices Civils de Lyon, la plus grande maternité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, capable d'accueillir les pathologies les plus compliquées de la mère et de l'enfant, que nous avons posé nos 70 caméras et que nous avons filmé 24h/24 pour raconter des histoires aussi tendres que graves. Entre code rouge et urgence, les sages-femmes et les médecins s'adaptent à toutes les situations, ils sont formés pour ça. De l'angoisse des mamans à l'émotion des papas quand ils découvrent leur enfant la première fois, des problèmes de communication quand les parents ne parlent pas français aux grossesses à haut risque, cette cinquième saison nous entraîne avec beaucoup de délicatesse dans ce que signifie vraiment être parent à travers des histoires bouleversantes, drôles et sensibles.