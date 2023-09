Baby boom - Une équipe formidable

Episode 7 : "Une équipe formidable"Par césarienne ou par voie basse, pour un premier ou un quatrième bébé, l'accouchement ne pourrait avoir lieu sans l'aide des médecins et des sages-femmes. Plus qu'un simple rôle médical, le relationnel avec les patients est primordial…Amandine et Vincent se sont rencontrés il y a tout juste un an et accueillent déjà leur premier enfant. Les parents de Vincent sont là pour soutenir et conseiller leur fils avant l'arrivée de Zoé… Coralie et Nicolas vivent à Bordeaux mais, originaires de Marseille, ils tiennent absolument à ce que leur petite dernière naisse dans la cité phocéenne. Ils accueillent leur quatrième enfant et quatrième césarienne pour Coralie… la routine ? Sabine et Aurélien ont déjà trois garçons et attendent leur première petite fille… Cet accouchement va-t-il se passer comme les quatre précédents ?Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout et on vous emmène dans les couloirs de la maternité de l'hôpital Saint Joseph à Marseille.Aucun des secrets liés à la maternité n'a échappé aux 70 caméras qui ont filmé 24 heures sur 24 l'intimité des familles mais aussi le quotidien du personnel médical : sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable qu'est la naissance d'un enfant. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire !