Ce futur papa enchaîne les blagues pour détendre la maman : et ça marche !

On ne le dira jamais assez : l'accompagnement, c'est la clé d'un accouchement serein. Certaines femmes sont accompagnées par leur mère, leur soeur, mais la majorité d'entre elles reçoivent le soutien inconditionnel du futur papa. Et dans ces moments particulièrement difficiles et émouvants, leur présence peut tout changer. Ce papa l'a bien compris : en plein travail, il a su détendre sa compagne en faisant le pitre dans sa chambre d'hôpital.