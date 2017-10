Césarienne en urgence, le papa ne peut pas assister à l’accouchement

Rebecca, 32 ans, et Jacques, 35 ans, sont les futurs parents d’une petite fille. Le couple a déjà un petit garçon âgé de 19 mois. Venue pour faire le point sur sa grossesse, Rebecca va apprendre que sa césarienne est finalement programmée pour le jour même afin de limiter les risques pour le bébé. Abasourdie mais heureuse, Rebecca appelle son compagnon pour lui de revenir rapidement à la maternité. Aussitôt, aussitôt fait, le papa arrive mais une mauvaise nouvelle l’attend. Il ne pourra pas assister à la césarienne car c’est une urgence pour le personnel de Poissy. Déçu mais compréhensif, Jacques attend en salle d’attente la naissance de sa fille. Tout se passe bien et Rebecca met au monde une ravissante demoiselle que tout le personnel trouve très belle. Extrait de Baby Boom « La course contre la montre » du dimanche 29 octobre 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !