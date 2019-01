Courageuse : séparée de son compagnon, Jennifer peut compter sur le soutien de sa maman

BabyBoom raconte l'histoire drôle et émouvante de couples face à une nouvelle grossesse. Mais parfois, la réalité qui se cache derrière le sourire d'une femme au ventre joliment arrondi est tout autre. Voici l'histoire de Jennifer. Il y a cinq ans, elle donne naissance à un petit garçon prématuré. Un combat de tous les instants pour qu'il grandisse sans séquelles. Enceinte de son deuxième enfant, son compagnon et le père de ses enfants décide de ne pas continuer l'aventure. Et c'est avec sa maman, que Jennifer va se présenter à la maternité. Découvrez l'histoire de Jennifer, dimanche prochain dans le prochain épisode de BabyBoom : "Jamais sans ma mère".