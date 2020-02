Dans l'avion, le train, dans une voiture en marche : les accouchements les plus insolites du monde

Quand bébé a décidé de pointer le bout de son nez, il n'attend pas toujours que maman soit confortablement installée dans une chambre d'hôpital, avec une péridurale et des sage-femmes pour prendre soin de lui. Non, parfois, il décide d'arriver là maintenant, tout de suite. Et peu importe que la maman soit dans un RER, un bus coincé dans les embouteillages, dans un avion ou dans une voiture en route pour la maternité. Quand il faut y aller, faut y aller !