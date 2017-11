David et Ana : un bébé 20 ans après

Direction l’hôpital pour David et Ana, qui peaufinent les derniers détails et les affaires de leur bébé. David passe pour un novice en confondant les bodys avec les pyjamas, et se fait reprendre par sa femme. Pourtant il est déjà papa, mais sa fille a maintenant 20 ans. Ana aussi, déjà mère de deux filles, attend son premier garçon et leur premier enfant ensemble ! Un renouveau total pour le couple fou d’impatience à l’idée de rencontrer Christophe, leur petit dernier. C’est « le plus beau cadeau » qu’Ana pouvait offrir à David, et ce qui est sûr c’est qu’elle a tapé dans le mille !