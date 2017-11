DRÔLE, " répétition générale " d'un accouchement !

Astrid commence à perdre patiente, en attendant l’arrivée de son bébé, mais « ça ne pousse pas ! » La sage-femme décide de tenter d’enclencher l’accouchement en organisant une répétition générale. Seulement Astrid a beau pousser son bébé ne sort pas. Et surprise, quand elle rit, ça fonctionne, la sage-femme sent son petit garçon descendre. Avec Marc, son compagnon, ils décident alors de faire rire le plus possible la future mère. Entre larmes, douleurs et fous rires, le couple surfe sur des montages russes émotionnels… Séquence à voir et à revoir sans modération ! Pour voir la suite des aventures d'Astrid et Marc, rendez-vous dimanche à 16h05 sur TF1.