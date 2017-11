EMOTIONS, c'est l'amour à l'hôpital !

Le travail est fini pour Astrid qui vient de mettre au monde Adrien, son deuxième enfant. Et l’heure est aux déclarations d’amour à l’hôpital de Poissy… En voyant Marc si heureux de tenir le bébé contre lui, elle réalise qu’il fera, encore, un papa génial. En salle d’interview elle se confie sur ses sentiments, les larmes aux yeux. Elle le remercie de faire d’elle une femme et une mère comblée. Et l’émotion est communicative… Marc ne tarde pas non plus à retourner tous ses compliments à sa chère et tendre. Instant émotion, préparez vos mouchoirs !