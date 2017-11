Les filles d’Odeline rencontrent pour la première fois leur petite sœur, Chloé. Très émues, Pascaline et Eléonore sont émerveillées devant ce petit être. Bisous et câlins sont au rendez-vous. Pascaline a même le privilège de tenir sa sœur dans les bras. Toute la famille est réunie pour un moment de pur bonheur. Extrait de Baby Boom «Les bébés de l’amour » du dimanche 12 novembre 2017 à 16h00 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !