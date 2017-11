Etonnant, Alma un bébé déjà bilingue

Pour José, c’est l’heure du poids peau avec sa fille, Alma. Une première pour lui, déjà père de deux garçons. Deux heures entières tous les deux pour faire plus ample connaissance. Un moment unique et magique... D’origine Espagnol, il profite de l’occasion pour lui apprendre la langue. Avec l’âge et l’expérience, c’est un réflexe qu’il est content d’avoir désormais. Il échange ses premiers mots doux en Espagnol à sa fille, une immersion totale dans sa culture, dès lespremières minutes de vie de la jolie Alma...