Le grand frère rencontre enfin ses sœurs !

Rose et Lucie vont enfin pouvoir rencontrer leur grand frère. Myriam et Sébastien voulaient à tout prix que le petit garçon soit le premier à rencontrer les jumelles. C'est désormais chose faite ! Bisous et câlins sont au rendez-vous. Il peut même les prendre dans les bras : « elle est chatouilleuse », lance le petit garçon à sa maman. Toute la famille est réunie pour un moment de pur bonheur.