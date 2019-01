Jamais vu : un couple se dispute en salle d'accouchement

BABYBOOM - EPISODE 2 - PREMIERES MINUTES. Comme chien et chat. On s'aime comme on veut. Un adage inventé pour l'occasion mais qui colle parfaitement à nos deux tourtereaux. Le sang chaud et le tempérament bouillonnant, ces deux-là se cherchent tout le temps. Et ce n'est pas l'arrivée imminente de leur premier bébé qui les apaise. Ils se chamaillent, se cherchent, boudent... Puis cela repart. Jessica et son amoureux se sont rencontrés, il y a un an, aux urgences de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Ils ne se quittent plus depuis... Leur premier enfant est sur le point d'arriver...