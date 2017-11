Joyeux anniversaire Leonie, Louis et Gabin : Les triplés de Baby Boom

Souvenez-vous, il y a cinq ans, naissaient devant les caméras de Baby Boom : Leonie, Louis et Gabin. Un trio qui allait bouleverser la vie de leurs parents. « C’est impressionnant parce qu’on ne sent rien et on nous sort des bébés. C’est magique, » confiait la maman à l’époque aux caméras de TF1. Aujourd’hui, les triplés fêtent joyeusement leurs cinq ans ! L’occasion pour toute la famille de revivre le jour de leur naissance immortalisée par Baby Boom. Alors si vous voulez revivre ce moment avec eux, Rendez-vous Dimanche à 16h05 sur TF1.