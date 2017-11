Keilya regarde sa naissance : « Papa c’est une chochotte »

Dans la saison 2 de Baby Boom, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Wendy et Loïc qui s’apprêtaient à accueillir leur deuxième enfant et tout n’allait pas se passer comme prévu. Un accouchement express auquel le papa n’avait pas eu le temps d’assister, bloqué dans le couloir avec son fils aîné. Depuis, ils ont accueilli leur troisième enfant, Keissy, et c’est tous ensemble qu’ils visionnent les images de cette naissance hors du commun. « Elle a failli naître dans le pantalon de maman, » se souvient le grand frère. « Papa c’est une chochotte, » commente Keilya en voyant son papa ému lors de sa naissance. Extrait de l’émission Baby Boom du Dimanche 19 novembre 2017.