L'accouchement à 4 mains : quand le papa prend une pleine part dans la naissance de son enfant

L'accouchement traditionnel - qui se joue entre la maman et l'équipe médicale - laisse parfois les futurs papas un peu délaissés et démunis et surtout, ils se sentent rapidement inutiles. Heureusement, il est aujourd'hui possible d'inclure un peu plus le futur deuxième parent pour qu'il prenne une part active à l'accouchement. C'est la technique de l'accouchement à quatre mains.