C’est avec beaucoup d’émotion que David le futur papa accueille son enfant. Un accouchement est toujours un moment unique et extraordinaire. C’est un joli petit garçon que les jeunes parents ont accueilli et le papa ne cache plus son émotion et évacue la pression que peut engendrer une naissance. Extrait du replay de « Baby Boom » : les caprices de la nature, du dimanche 6 Août 2017 à 16h05 sur TF1.