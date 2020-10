L'insémination artificielle : de grands espoirs pour les parents

On estime qu'aujourd'hui en France, un enfant sur 30 serait né grâce à la PMA, la procréation médicalement assistée. Le parcours est long, difficile et ne garanti pas toujours de résultats pour les très nombreux couples qui l'emprunte. Nous avons suivi Nastasia et son mari Stéphane tout au long de ce processus. Aujourd'hui, c'est le grand jour : l'insémination doit enfin avoir lieu. Pour Nastasia et Stéphane, c'est un grand moment de bonheur, d'espoir et de questionnement.