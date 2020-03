L'instant tendresse : grande soeur participe au 1er bain de sa petite soeur

Un nouvel enfant, c'est tout un bouleversement dans une famille. On l'a attendu, on a préparé l'arrivée de bébé et une fois qu'il est là, il faut faire les présentations avec le ou les autres enfants de la famille. Après la naissance de leur deuxième fille, ce couple a voulu faire participer leur aînée au premier bain de sa petite soeur. Moment tendre et délicat en perspective.