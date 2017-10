Mathias : "T’aurais pu me laisser dormir !"

Yolène, 27 ans, et Mathias, 28 ans, attendent l’arrivée de leur troisième enfant. Arrivée à la maternité, la jeune femme a appelé son compagnon car le bébé risquait d’arriver rapidement. Après la pose de péridurale, il faut maintenant attendre que le petit garçon descende doucement… Mathias est fatigué et reproche à sa compagne de ne pas l’avoir appelé plus tard pour le laisser dormir ! Mais, personne ne peut prévoir quand un bébé va pointer le bout de son nez. Mieux vaut être sur place et faire une petite sieste en salle de naissance ! C’est ce que fait le couple ! Extrait de Baby Boom « La course contre la montre » du dimanche 29 octobre 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !