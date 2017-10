La naissance des jumelles, un moment de grande émotion !

Myriam, 34 ans et son compagnon Sébastien, 30 ans, attendent la venue de deux petites filles, des jumelles ! La maman tenait beaucoup à cette date d’accouchement programmée. Son fils, issu d’une première union, n’aurait pas pu voir ses deux petites sœurs si la date de la césarienne avait été décalée. Heureusement, l’équipe de la maternité de Poissy a tout fait pour que l’accouchement se passe sans encombre le jour J. Rose et Lucie sont donc nées et leurs parents sont ravis ! Extrait de Baby Boom « La course contre la montre » du dimanche 29 octobre 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !