Les triplés de retour à la maison, les parents sont sous l’eau !  

Un bébé nécessite beaucoup d’attention et de travail lors de son retour à la maison après l’hôpital mais lorsqu’il s’agit de trois bébés, le rythme s’accélère. Les heureux parents des triplés ont des journées bien remplies, entre les couches, le bain et les biberons, ils n’ont plus une minute à eux. Extrait du replay de « Baby Boom » : le jour d’après, du dimanche 13 Août 2017 à 16h05 sur TF1.