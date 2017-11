Allez Leila tu peux le faire !

Leila et Marc Antoine attendent leur deuxième enfant. Si la grossesse de Leila s’est bien passée, la jeune femme appréhende son accouchement. Et pour cause, son premier accouchement avait été particulièrement difficile. Anxieuse, la jeune femme semble être dans une situation complexe. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Marc Antoine qui est présent dans la salle d’accouchement. Malgré la pression, elle met au monde une jolie petite fille. Extrait de Baby Boom «Les bébés de l’amour » du dimanche 12 novembre 2017 à 16h00 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !