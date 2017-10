Un papa pressé mais heureux d’accueillir son fils

C’est enfin le grand moment pour Yolène et Mathias. Bien réveillé et impatient, Mathias attend son troisième fils de pied ferme ! Mais le bébé est encore haut et il va falloir redoubler d’efforts pour faire naitre le petit garçon. L’aide-soignante et le compagnon de Yolène vont pouvoir l’aider en lui tenant les jambes. Le petit Djames est enfin arrivé. Son papa accepte de faire du peau-à-peau avec lui. Ils sont tous les trois réunis, fatigués mais heureux. Ils vont pouvoir dormir un peu après tous ces efforts ! Extrait de Baby Boom « La course contre la montre » du dimanche 29 octobre 2017 à 16h05 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !