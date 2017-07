URGENCE – Nadine ne repartira pas sans avoir accouché !  

MYTF1 vous offre les premières minutes de votre prochain épisode de Baby Boom. À la maternité, nous croisons parfois des femmes dont l’instinct maternel est plus fort que le malheur. Malgré un parcours semé d’embûches, elles ne renoncent jamais à devenir ou à redevenir mères. C’est le cas de Nadine qui après deux fausses-couches, la perte d’un nouveau-né et une naissance à risques, se retrouve de nouveau à l’hôpital pour accoucher et, cette fois-ci, elle l’espère fortement, tout devrait bien se passer. Rendez-vous dimanche 30 juillet pour un nouvel épisode de Baby Boom !